Após boa Copa do Mundo, Pickford pode substituir Courtois no Chelsea

Jordan Pickford foi um dos destaques da semifinalista Inglaterra na Copa do Mundo da Rússia. Em alta, o arqueiro desponta como um dos nomes mais cotados para substituir o belga Thibaut Courtois no Chelsea, segundo o canal britânico Sky Sports. No entanto, o clube londrino terá de desembolsar uma grande quantia para tirar o goleiro do Everton.

O jogador chegou ao Everton na última temporada vindo do Sunderland por 30 milhões de libras (por volta de R$ 130 milhões), fez uma ótima temporada e ainda se sobressaiu com grandes atuações no Mundial, onde os ingleses acabaram na quarta posição. Diante desse cenário, o Chelsea terá de oferecer um caminhão de dinheiro para levar o atleta.

Além de Pickford, outros goleiros foram especulados para substituir Courtois. Dentre eles, Kasper Schmeichel, da seleção dinamarquesa e do Leicester, e Jack Butland, do Stoke City e da seleção inglesa. A janela de transferências da Inglaterra fecha mais cedo que as demais do continente europeu, no dia 9 de agosto.

Courtois já recusou as propostas para renovar o contrato e demonstrou seu desejo de ir para Madrid, afim de ficar mais próximo deu seus filhos. O arqueiro se apresenta ao Chelsea nesta segunda-feira após 15 dias de férias, e Maurizio Sarri, novo técnico da equipe, declarou que pretende conversar com o belga para decidir se a equipe vai realmente atrás de outro goleiro.