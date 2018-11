Torcedores da Chapecoense esgotam ingressos para decisão

Decidindo a permanência na Série A do Brasileiro, a Chapecoense terá a Arena Condá lotada na última rodada da competição nacional. O clube anunciou, na tarde desta sexta-feira, que os ingressos estão esgotados para a partida contra o São Paulo, no domingo, às 17h (de Brasília).

O Verdão do Oeste atualmente ocupa a 16ª colocação, com 41 pontos, e é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Uma vitória confirma o clube na elite no próximo ano. Caso perca ou empate, terá que torcer para o América-MG e o Sport serem derrotados por Fluminense e Santos, respectivamente, para permanecer.

Para a partida decisiva, a diretoria do clube catarinense fez uma promoção durante a semana e colocou os ingressos a R$10,00 para sócios que quisessem levar acompanhantes. A Arena Condá tem capacidade para aproximadamente vinte mil pessoas e deverá estar lotada contra o Tricolor Paulista.