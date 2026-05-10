Mirassol sai na frente, mas cede empate à Chapecoense pelo Brasileirão

Na luta para fugir da zona de rebaixamento, o Mirassol acumulou mais um resultado decepcionante na noite deste domingo. No Maião, o time da casa saiu na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 à Chapecoense, pela 15ª rodada do Brasileiro.
Situação da tabela
Com 13 pontos, o Mirassol figura na 18ª colocação. O Vasco, primeiro integrante do Z4, tem 17 pontos. A Chapecoense, por sua vez, contabiliza apenas nove pontos e está na lanterna do Brasileirão.
📋 Resumo do jogo
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15
🏟️ Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Bruno Pacheco, Victor Caetano, Everton, Bolasie, João Paulo (Chapecoense); José Aldo (Mirassol)
🟥 Cartões vermelhos: nenhum
Gols
⚽ Eduardo, aos 26' do 2ºT (Mirassol)
⚽ João Vitor (contra), aos 36' do 2ºT (Chapecoense)
Arbitragem
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
🟡⚪️Mirassol
Walter; Reinaldo, Willian Machado, João Victor, Igor Formiga (Daniel Borges); Denilson (Eduardo), José Aldo, Alesson, Shaylon (Galeano), Carlos Eduardo (Nathan Fogaça) e André Luis (Everton Galdino)
Técnico: Rafael Guanaes
🟢⚪Chapecoense
Anderson; Victor Caetano (Jean Carlos), Eduardo Doma, João Paulo; Bruno Pacheco, Camilo, João Vitor, Everton; Marcinho (Garcez), Ênio (Italo) e Bolasie
Técnico: Fábio Matias
Como foi o jogo
No segundo tempo, aos 26 minutos, o Mirassol saiu na frente. Após chute de Alesson defendido por Anderson, a bola sobrou para Willian Machado, que cruzou de primeira para Eduardo finalizar.
Aos 36 minutos, a Chapecoense conseguiu o empate. Após cobrança de escanteio de Jean Carlos, João Vitor desviou em direção ao próprio gol. O goleiro Walter tentou tirar, mas a bola entrou.
Próximos jogos
🟡⚪️Mirassol
⚔️ Jogo: Mirassol x Red Bull Bragantino
🏆 Competição: Copa do Brasil - Rodada 5
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
🟢⚪Chapecoense
⚔️ Jogo: Chapecoense x Botafogo
🏆 Competição: Copa do Brasil - Rodada 5
📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Condá
