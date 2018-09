À espera por chance, Victor Andrade diz estar em evolução na Chape

Fora do jogo contra o Flamengo no último final de semana, em função de uma luxação no ombro, Victor Andrade está recuperado e vive a expectativa de receber uma chance entre os titulares da Chapecoense para o duelo contra o Atlético-PR, nesta quinta-feira. Em coletiva de imprensa concedida nesta quarta-feira, o atacante garantiu estar em plena evolução, e totalmente preparado para entrar em campo contra o Furacão.

“Estou evoluindo. A comissão está me dando todo o suporte. Fiquei um tempo sem jogar, entre 3 a 4 meses, quando estava em Portugal. Mas tive uma boa atuação contra o Paraná. Infelizmente, machuquei o ombro e não pude jogar com o Flamengo, mas já estou pronto”, afirmou.

Andrade também comentou a situação atual do técnico Guto Ferreira, que balança no cargo após uma sequência de resultados negativos. A Chape já está há cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e, na 19ª colocação da tabela com apenas 22 pontos ganhos, corre sérios riscos de rebaixamento à Série B.

“O professor vem fazendo um bom trabalho, mas, infelizmente, o resultado não está saindo. A cobrança sempre vai para o treinador pelos resultados. Mas isso é uma instabilidade do grupo, não só dele. Todos temos que melhorar. Ele sempre conversa comigo, sempre me orienta e fala onde buscar mais o jogo”, completou.

Chapecoense e Atlético-PR se enfrentam em jogo atrasado do Brasileirão 2018, válido pela rodada de número 20 da competição. Uma vitória, portanto, é essencial para que a equipe catarinense consiga, pelo menos, respirar na classificação, já que os três pontos fariam com que a mesma saísse da zona da degola. Na Arena Condá, a bola rola a partir das 20h (no horário de Brasília).