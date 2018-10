Claudinei Oliveira deixa o Paraná e assume o comando da Chapecoense

O técnico Claudinei Oliveira é o novo técnico da Chapecoense. O comandante deixou o comando técnico do Paraná nesta terça-feira e acertou o seu contrato com o clube catarinense até o final desta temporada. Este será o quarto clube do treinador na temporada, já que anteriormente já havia treinado o Avaí e o Sport.

Dessa forma, o técnico de 49 anos deixa o clube parananense na lanterna da competição após 11 partidas a frente da equipe, com um péssimo retrospecto de três empates e oito derrotas no período. Segundo nota oficial publicada no site do Paraná, a decisão foi tomada em comum acordo entre clube e treinador.

“É uma decisão já pensando no futuro. A diretoria entendeu a situação e me liberou. Agradeço ao presidente Leonardo de Oliveira e ao gerente Marcos Oliveira por todo o empenho que tiveram nesta minha nova passagem pelo Paraná”, disse Claudinei Oliveira.

Pouco tempo depois de oficializar a saída do clube parananense o comandante já foi oficializado como treinador da Chapecoense. O clube de Santa Catarina havia demitido o técnico Guto Ferreira na última segunda-feira, após uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro.

O Verdão do Oeste é o atual 18º colocado na competição nacional, com apenas 31 pontos conquistados. A diferença do clube para o Vitória, primeira equipe fora da zona do rebaixamento, é de apenas um ponto. A estreia de Claudinei Oliveira em seu novo clube acontece no próximo domingo, às 19h (de Brasília), diante do Cruzeiro, no Mineirão.