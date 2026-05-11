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Chapecoense tenta mudar horário de jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil

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Foto: Rafael Bressan / Chapecoense
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 11/05/2026 às 12:42 • Atualizado 11/05/2026 às 12:44

A Chapecoense informou, na manhã desta segunda-feira, que solicitou à CBF a alteração do horário da partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil contra o Botafogo, atualmente marcada para às 18h (de Brasília) de quinta-feira, na Arena Condá.

De acordo com o clube, o pedido vem sendo tratado desde a última semana e leva em consideração principalmente as dificuldades de deslocamento da torcida até o estádio em um horário que coincide com o fim do expediente de trabalho, além de questões logísticas relacionadas ao evento. A diretoria ainda aguarda um posicionamento oficial da entidade responsável pela competição.

No jogo de ida, disputado no Rio de Janeiro, a Chapecoense acabou derrotada pelo Botafogo por 1 a 0, com gol marcado por Alex Telles nos acréscimos.

Veja o comunicado da Chapecoense na íntegra:

"A Associação Chapecoense de Futebol comunica que, desde a última semana, vem realizando tratativas junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a fim de solicitar a alteração do horário de partida contra o Botafogo – válida pela quinta fase da Copa do Brasil – atualmente marcada para às 18h de quinta-feira (14).

O pedido considera, especialmente, as dificuldades enfrentadas pelo torcedor para acompanhar a partida em um local que impacta diretamente o deslocamento e a presença do público na Arena Condá, além de questões logísticas relacionadas ao evento. O clube reforça que segue empenhado em buscar alternativas que favoreçam a participação da torcida e aguarde um posicionamento oficial da entidade responsável pela competição".

Ficha técnica

⚔️ Jogo: Chapecoense x Botafogo
🏆 Competição: Copa do Brasil - 5ª fase - Jogo de volta
📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Condá, em Santa Catarina (SC)

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