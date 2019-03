Em coletiva, Wescley fala sobre a forma física em seu retorno ao Ceará

O meia Wescley, do Ceará, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, um dia depois do empate com o Fortaleza pelo Campeonato Cearense. Contratado como reforço de peso no início da temporada, o jogador falou sobre a sua condição física, que ainda não é a ideal.

“Infelizmente não consegui fazer a pré-temporada que eu gostaria e aqui, desde que cheguei, não deu tempo para fazer todas as atividades. Temos pessoas no clube que são capacitadas para saber se eu tenho condições ou não. Estou buscando a melhoria da minha forma. Pelo meu estilo de jogo, preciso sim de um condicionamento melhor do que estou agora”, declarou o meia.

Wescley chegou com peso de titular, já que foi a maior contratação da história do Ceará, ao custar R$ 4,4 milhões. Como não está 100% fisicamente, porém, o jogador tem entrado aos poucos nas partidas. No Clássico-Rei, Wescley foi a campo aos 20 minutos do segundo tempo.

“Me senti um pouco melhor na parte física neste último jogo, mas é claro que ainda preciso melhorar. Quero dar essa resposta positiva e agregar ainda mais ao grupo. No meu melhor, sei que tenho condições de agregar muita coisa boa ao grupo”, contou o jogador.

O Ceará já está classificado para as semifinais do Estadual e pode entrar com um time alternativo no duelo contra o Ferroviário. Ainda assim, Wescley garantiu que a equipe entrará com a mesma intensidade para encerrar a segunda fase na liderança.

“Vai ser um jogo intenso sim. A gente sabe da qualidade do elenco do Ferroviário, eles vão vir para ganhar o jogo. Temos que entrar ligados e dar o nosso melhor para não ter nenhum tipo de surpresa”, completou.