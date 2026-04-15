Ceará goleia o Jacuipense e vence segunda consecutiva na Copa do Nordeste

Na noite desta terça-feira, o Ceará venceu o Jacuipense, de virada, por 4 a 1, no Estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

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Situação dos grupos

Com o resultado, o Ceará vence sua segunda partida seguida na competição, chega a sete pontos e alcança a segunda colocação do Grupo C, na zona de classificação para o mata-mata. Já o Jacuipense tem apenas um ponto e é o lanterna do Grupo D, sem chances de classificação.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ CEARÁ 4 X 1 JACUIPENSE 🔴⚪

🏆 Competição: Copa do Nordeste - Rodada 4

🏟️ Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Gustavo Pereira, aos 6' do 1ºT (Jacuipense)

⚽ Giulio, aos 36' do 1ºT (Ceará)

⚽ Júlio César, aos 3' do 2ºT (Ceará)

⚽ Melk, aos 39' do 2ºT (Ceará)

⚽ Vina, aos 48' do 2ºT (Ceará)

Como foi o jogo

O Jacuipense saiu na frente com apenas seis minutos de jogo. Gustavo Pereira arriscou de muito longe e o goleiro Bruno Ferreira não conseguiu fazer a defesa da bola que veio em sua direção. Aos 36, Giulio recebeu bola longa enfiada por Júlio César e tirou do goleiro Marcelo Pereira para empatar para o Ceará.

Aos três minutos do segundo tempo, Fernando recebeu cruzamento na área e passou para Júlio César virar o jogo. Aos 39, Melk recebeu na intermediária, conseguiu uma grande arrancada, invadiu a área e fez o terceiro dos donos da casa para ampliar. Nos acréscimos, aos 48, Vina marcou, de pênalti, o quarto gol do Ceará para fechar o placar.

Próximos jogos

⚫⚪ Ceará ⚪⚫

⚔️ Jogo: Londrina x Ceará

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 5

📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio do Café, Londrina (PR)

🔴⚪ Jacuipense ⚪🔴

⚔️ Jogo: Juazeirense x Jacuipense

🏆 Competição: Brasileirão Série D - Rodada 3 (Grupo A10)

📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Adauto Moraes, Juazeiro