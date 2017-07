Ceará bate o Paysandu fora de casa e encosta no G4 da Série B

Uma vitória que vale ouro. Assim foi o triunfo do Ceará sobre o Paysandu por 2 a 1 nesta sexta-feira, no Mangueirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vozão agora está encostado no G4, enquanto o Papão segue próximo da zona de rebaixamento.

O Ceará começou a partida mostrando que estava disposto a atacar mesmo fora de casa e abriu o placar logo aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Ricardinho, que cruzou na cabeça de Élton, e o centroavante mandou para as redes.

O restante do primeiro tempo foi marcado por um jogo truncado no meio-campo e sem grandes oportunidades de gol para nenhuma das equipes. Na segunda etapa, porém, a situação foi diferente.

Com 16 jogados, o Paysandu chegou ao empate com Magno. O atacante recebeu dentro da área e, de pé direito, chutou firme, sem chances para o goleiro Éverson.

Após o empate, Marcelo Chamusca trocou o artilheiro Élton e colocou Arthur em campo, em mudança que chegou a assustar os torcedores. A alteração, porém, surtiu efeito poucos minutos depois.

Aos 32, Arthur, em campo há apenas sete minutos, recebeu ótima assistência de Romário, pela esquerda e às costas da zaga, e concluiu de pé esquerdo, cruzado, para colocar o Vozão na frente.

Com o resultado, o Ceará foi aos 25 pontos ganhos e ganhou incríveis cinco posições parciais na tabela de classificação, chegando ao sexto lugar. Já o Paysandu segue encostado na zona de rebaixamento, com 20 pontos e na 16ª colocação.

Na próxima rodada, o Paysandu visita o Santa Cruz, terça-feira, às 20h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco. Já o Ceará vai a São Paulo para encarar o Oeste, na Arena Barueri, no mesmo dia e horário.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 x 2 CEARÁ

Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Data: 28 de julho de 2017, sexta-feira

Horário: 21h30 (Brasília)

Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Rogerio Pablos Zanardo (SP) e Herman Brumel Vani (SP)

Público:

Renda:

Cartões amarelos: Rodrigo Andrade e Gualberto (PAYSANDU); Elton e Ricardinho (CEARÁ)

GOLS:

PAYSANDU: Magno, aos 16 minutos da primeira etapa

CEARÁ: Elton, aos 12 minutos do primeiro tempo; Arthur, aos 32 da etapa final

PAYSANDU: Emerson; Ayrton, Perema, Gualberto e Peri; Augusto Recife (Fábio Matos) e Renato Augusto; Rodrigo Andrade (Magno) e Rodrigo; Marcão e Bérgson (Anselmo)

Técnico: Marquinhos Santos

CEARÁ: Éverson; Tiago Cametá, Tiago Alves, Luiz Otávio e Romário; Richardson e Pedro Ken; Ricardinho (Lima) e Lelê; Elton (Arthur) e Roberto (Cafu)

Técnico: Marcelo Chamusca