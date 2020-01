Ceará anuncia a contratação de Rafael Sóbis para 2020

Rafael Sóbis é do Ceará. Na manhã deste domingo, o Vozão utilizou seu Twitter oficial para anunciar a contratação do atacante para 2020. O vínculo com o jogador, que estava livre no mercado, se encerra no final desta temporada.

“Recebeu a notificação e já tava preparando o comentário anuncia logo, né? Pode ficar tranquilo: é do Vozão! Com toda sua experiência, Rafael Sóbis (@rafaelsobis) defenderá o Mais Querido em 2020. Bem-vindo”, escreveram.

Sóbis foi revelado pelo Internacional. Dois anos depois, em 2006, o goleador foi contratado pelo Real Betis, onde não conseguiu emplacar uma boa sequência de jogos e foi negociado com o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. O atleta foi repatriado pelo Inter e teve passagens marcantes por Fluminense, Tigres-MEX e Cruzeiro.

Na temporada passada, atuando pelo Colorado, Rafael Sóbis jogou 46 vezes e marcou apenas seis gols.

Além do atacante, o Ceará já anunciou outros cinco reforços para 2020. São eles: o zagueiro Tiago Pagnussat, o lateral-direito Eduardo, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o volante Charles e o atacante Rodrigão,.

