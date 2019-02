Ex-Santos e Palmeiras, Maikon Leite é anunciado pelo Brasiliense

Na tarde desta quarta-feira, o Brasiliense anunciou a contratação de Maikon Leite. O atacante, que tem passagens pelo Santos e Palmeiras, chega como grande reforço para o setor ofensivo. Pela primeira vez no futebol do Distrito Federal, o atleta ressaltou a proposta do clube.

“Primeiramente estou empolgado. Gostei da cidade, do projeto do Brasiliense e do ambiente. Como se fosse o primeiro clube, estou querendo mostrar serviço, jogar. Estou feliz pela oportunidade e vamos buscar um ano de vitórias e conquistas. Vou ser mais um jogador que quer jogar bem, contribuir, respeitar a todos que estão lá, principalmente os que tem história e procurar da melhor forma, ajudar com o meu trabalho”, disse o atacante.

O jogador de 30 anos chega no dia de um importante jogo do Jacaré pela Copa do Brasil. O time encara o CRB, em casa, no Serejão, nesta quarta, dia 13, às 16h30 (de Brasília).

Característico por ser habilidoso, principalmente jogando pelo lado direito, Maikon Leite iniciou a carreira no Santo André, em 2006, e depois deslanchou seu futebol com a camisa do Santos. Pelo Peixe, venceu a Libertadores, em 2011, e a Copa do Brasil, em 2010.

Na sequência passou pelo Palmeiras, Athletico-PR, Ceará e Bahia. No ano passado atuou pelo Figueirense, onde disputou o Catarinense e a Série B do Brasileiro, com 32 jogos realizados.