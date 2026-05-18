Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Por Thais Bueno Cirino em São Paulo, SP

Publicado 18/05/2026 às 18:13

Alisson, do Liverpool-ING. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Weverton, do Grêmio. (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)
Ederson, do Fenerbahçe-TUR. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Wesley, da Roma-ITA. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Alex Sandro, do Flamengo. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Danilo, do Flamengo (Foto: Divulgação/CBF)
Douglas Santos, do Zenit-RUS (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Marquinhos, do Paris Saint-Germain-FRA. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Ibañez, do Al-Ahli-SAU (Foto: Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)
Gabriel Magalhães, do Arsenal-ING. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Bremer, da Juventus-ITA (Foto: Vitor Silva/CBF)
Léo Pereira, do Flamengo. (Foto por Gilvan de Souza/CRF)
Bruno Guimarães, do Newcastle United-ING (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Casemiro, do Manchester United-ING. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Danilo, do Botafogo. (Foto: Vítor Silva / Botafogo)
Matheus Cunha, do Manchester United-ING. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Lucas Paquetá, do Flamengo. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)
Fabinho, do Al-Nassr-SAU. (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Gabriel Martinelli, do Arsenal-ING. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Raphinha, do Barcelona-ESP. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Luiz Henrique, do Zenit-RUS. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Endrick, do Real Madrid-ESP. (Foto: JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
Igor Thiago, do Brentford-ING. (Foto por GLYN KIRK / AFP)
Vinícius Júnior, do Real Madrid-ESP. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Rayan, do Bounemouth-ING. (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)
Neymar, do Santos. (Foto: Raul Baretta/Santos FC)
