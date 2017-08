Tite vê nível do Brasileirão baixo, mas garante jogadores no radar

Tite aproveitou a convocação desta quinta-feira para fazer uma comparação. O treinador da Seleção, com o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, comparou o nível técnico das últimas cinco edições da competição e crê que a disputa de 2017 está aquém das expectativas.

“Terminando o primeiro turno, em termos comparativos, nos últimos campeonatos tínhamos seis equipes jogando um futebol de alto nível. Nesse momento, no Campeonato Brasileiro, não acontece isso. O número de equipes jogando em alto nível é menor. Não sei o motivo disso, mas posso constatar, é a minha opinião. Em relação aos outros campeonatos, o nível deste ano é menor”, disse Tite.

Confira os convocados de Tite para os jogos contra Equador e Colômbia, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas:

A tendência era que a lista de selecionados para os duelos contra Equador, no próximo dia 31, em Porto Alegre, e Colômbia, no dia 5 de setembro, fora de casa, contasse com mais atletas que atuam no futebol brasileiro, porém, a comissão técnica se surpreendeu com o nível de desempenho dos jogadores que defendem clubes europeus durante a pré-temporada.

“Fui eu que criei essa expectativa e antecipei. Mas em cima desse acompanhamento que fizemos, esses atletas jogando de sete a a 11 jogos na pré-temporada, o retorno deles foi bom, então a situação foi reconduzida”, explicou.

Mesmo priorizando as estrelas internacionais, Tite fez questão de externar alguns nomes no Brasil que sua comissão segue acompanhando. Ele também revelou conversas com o técnico Abel Braga e Renato Gaúcho, que detalharam alguns aspectos sobre seus comandados.

“Não posso fechar as portas para o Douglas e para o Richarlison. Conversei com o Abel, ele falou muito bem dele [Richarlison]. Não posso fechar as portas para o Arthur. Conversei com o Renato e ele me falou muito bem dele. Não vou abrir mão de acompanhar o Gil, o Diego, o Douglas Costa, Rodriguinho… todos esses jogadores estão em alto nível. Tem o Éverton Ribeiro, que retornou. Todos os atletas estão sob avaliação”, listou.

“O Gabriel, do Atlético-MG, o Diogo Barbosa, do Cruzeiro, o Arana, fazendo um grande campeonato, Bruno Henrique, do Santos… não vou fechar os olhos para jogadores desta qualidade”, concluiu o treinador da Seleção Brasileira.