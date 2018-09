Tite rebate Trump e avisa que Brasil terá força máxima contra Argentina

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez piada com as últimas campanhas da Seleção Brasileira em Copas do Mundo durante uma reunião recente com o presidente da Fifa, Gianni Infantino. O golpe foi acusado por Tite, técnico atual do grupo canarinho, que após comandar a vitória brasileira sobre os norte-americanos na última sexta, em Nova Jersey, concedeu entrevista coletiva nessa segunda, em Washington, e não perdeu a oportunidade.

”Minha resposta para o Trump é que temos cinco títulos mundias. Talvez, historicamente, ele possa se informar melhor”, disse Tite, com a palma da mão aberta, mostrando os cinco dedos para simbolizar cada conquista.

O principal assunto da coletiva, porém, era o duelo contra El Salvador, marcado para às 21h30 (de Brasília) dessa terça-feira. Mesmo assim, em determinado momento, de novo Tite chamou atenção por um resposta que fugia um pouco do compromisso de logo mais.

Diante do anúncio de que fará muitos testes no time para o confronto com El Salvador, o técnico da Seleção foi questionado se o mesmo planejamento valeria para os confrontos de outubro, frente a Arábia Saudita e Argentina. Tite, então, foi enfático.

“Tem alguns jogos que são emblemáticos, não gosto de ficar respondendo coisas que eu não sinto. Contra os Estados Unidos, fomos jogar com uma equipe que empatou com a França. Era dentro (jogar em cima deles), não tem meio termo. A gente pode oportunizar, com respeito, contra El Salvador, talvez contra a Arábia Saudita… Contra a Argentina é força máxima, sempre. São campeonato à parte, sempre. Não tem amistoso”, avisou.