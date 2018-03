Tite já recebe oito jogadores em Moscou para amistoso contra Rússia

O técnico Tite já recebeu oito jogadores em Moscou, onde a Seleção Brasileira disputará amistoso contra os donos da casa, na próxima sexta-feira. Na tarde deste domingo, o trio do Manchester City, formado pelo goleiro Ederson, o volante Fernandinho e o atacante Gabriel Jesus, desembarcou na capital russa e se apresentou à comissão técnica no hotel onde ficarão hospedados.

Eles se juntaram ao grupo que havia chegado mais cedo, integrado por Neto, Alex Sandro e Douglas Costa, Renato Augusto e Willian José. O restante do plantel é esperado ao longo da segunda-feira. Os atletas chegarão em horários diferentes, variando entre manhã, tarde e noite.

Restam se apresentar a Tite, portanto, Alisson, Marcelo, Daniel Alves, Fagner, Marquinhos, Thiago Silva, Miranda, Pedro Geromel, Rodrigo Caio, Casemiro, Willian, Fred, Anderson Talisca, Paulinho, Philippe Coutinho, Roberto Firmino e Taison.

Tite comandará o primeiro treino preparatório para o confronto com os russos na tarde desta segunda-feira, às 15h30 no horário local (9h30 de Brasília), no CT do Spartak Moscou. A atividade será aberta para a imprensa.

Brasil e Rússia se enfrentam na sexta-feira, às 13 horas (de Brasília), no Estádio Luzhniki, palco que também receberá a final da Copa do Mundo.

Após enfrentar os anfitriões do Mundial, a Seleção irá encarar os alemães, seus algozes no 7 a 1 das semifinais da edição de 2014. O amistoso será disputado no dia 27, uma terça-feira, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim.