Tite fará 1ª convocação pós-Copa no próximo dia 17 de agosto

O técnico Tite fará sua primeira convocação após a Copa do Mundo no próximo dia 17, sexta-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. O comandante do time canarinho divulgará os selecionados para os amistosos contra os EUA e El Salvador, ambos em solo norte-americano, marcados para os dias 7 e 11 de setembro, respectivamente.

A partida contra os EUA será realizada no dia 7 de setembro, às 21h05 (de Brasília), em Nova Jersey. Depois, a delegação brasileira segue para Washington DC, capital do país, para enfrentar El Salvador no dia 11, às 21h30 (de Brasília).

Nesta semana, Tite e sua comissão técnica já iniciaram o trabalho de monitoramento de jogadores. O treinador esteve na Arena do Grêmio para acompanhar o duelo entre Grêmio e Flamengo, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Já o seu filho, Matheus Bachi, esteve no Maracanã na última quinta-feira para observar o jovem Pedro, do Fluminense.

A tendência, inclusive, é que alguns novos nomes constem na primeira convocação de Tite passada a Copa do Mundo. Além de Pedro, do Fluminense, Vinícius Jr, Lucas Paquetá e Arthur podem ser novidades entre os selecionados, bem como o retorno de Luan.