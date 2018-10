Tite explica convocação inédita de Allan, do Napoli

Na manhã desta sexta-feira, o técnico Tite convocou a Seleção Brasileira para os amistosos diante de Uruguai e Camarões, nos dias 16 e 20 de novembro, respectivamente. Uma das novidades da lista ficou por conta do meia Allan, do Napoli, convocado pela primeira vez na carreira, aos 27 anos.

Veja também:

Flávio Prado aprova a convocação de novato Allan

De acordo com o treinador, Allan está sendo monitorado já há algum tempo, e o jogador tem um grande papel tático na equipe.

“O Allan faz o ‘box to box’, faz infiltrações, rompe. Ele te traz a consistência defensiva com a chegada na frente…Ele fez por merecer a convocação, e nós já estávamos monitorando a sua situação há algum tempo”, disse.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O auxiliar-técnico Sylvinho ainda fez uma análise mais detalhada das características do atleta, dizendo que sua importância vai além do número de gols e assistências.

“Faz sete anos que ele está na Europa. Está indo para a quarta temporada no Napoli. Jogava com Sarri no 4-3-3. Sempre fez essa função de meio-campista por dentro. Você não vai ver um número de gols e passes avantajados, mas ele é dinâmico. Sabe fazer, executar funções no meio de campo. Agora com o Ancelotti, o esquema mudou para o 4-4-2, mas ele continua fazendo o segundo homem de meio. No formato de três no meio, continua sendo o segundo. Ele está aqui por méritos”, completou.

A Seleção Brasileira ficará concentrada a partir do dia 12 de novembro em Londres, na Inglaterra. No dia 16, realiza o primeiro amistoso, diante do Uruguai, e no dia 20, enfrenta a seleção de Camarões.