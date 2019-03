Tite desembarca em Portugal e agora espera pelos jogadores

Tite já está na cidade do Porto, local onde Seleção se apresentará (Foto: Pedro Martins / MoWA Press)

A Seleção Brasileira começou a se apresentar em Portugal para a disputa dos amistosos contra Panamá e República Tcheca. Os primeiros a chegar foram os membros da comissão técnica, que chegaram a Porto na manhã deste domingo. Os jogadores convocados devem chegar ainda neste domingo, já que o treinamento inicial está marcado para a segunda-feira, às 14h, no Estádio Bressa.

No restante dos dias que antecedem as partidas, as atividades comandadas por Tite acontecerão no CT do Porto. O primeiro dos amistosos será no dia 23, contra o Panamá , no estádio do Dragão, localizado na cidade do Porto, às 14h. Na sequência, o Brasil enfrentará a República Tcheca no dia 26, às 16h45, no Éden Arena, em Praga.

Serão os últimos jogos antes da disputa da Copa América deste ano, que será sediada no Brasil. A estreia da Seleção na competição continental será contra a Bolívia, no dia 14 de junho, às 21h30, no Estádio do Morumbi.