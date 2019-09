Tite convocará jogadores para amistosos contra Senegal e Nigéria nesta sexta-feira

A CBF anunciou que a convocação de Tite para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, contra Senegal e Nigéria, acontecerá nesta sexta-feira, a partir das 10h30. O evento acontecerá na sede da entidade e também contará com a divulgação dos convocados para partidas da Seleção Olímpica.

A equipe comandada por Tite enfrentará o Senegal e Nigéria nos dias 10 e 13 de outubro, respectivamente. Ambas as partidas serão acontecerão no Estádio Nacional de Singapura. Os senegalenses foram vice-campeões da Copa Africana das Nações de 2019.

André Jardine, treinador da Seleção Olímpica, anunciará os convocados de até 23 anos para enfrentar Venezuela e Japão, nos dias 10 e 14, respectivamente. A primeira partida será realizada no estádio dos Aflitos, às 21h30, enquanto a segunda acontecerá na Arena Pernambuco, às 18h.

Como tem sido de praxe, a Seleção Olímpica tem realizado amistosos nas Datas Fifa, coincidindo com o período de jogos da equipe de Tite. Pelo fato do Campeonato Brasileiro não paralisar durante o calendário internacional, a tendência é que alguns times sofram com alguns desfalques na 25ª rodada da competição. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, prometeu que as equipes não serão mais prejudicadas por convocações a partir de 2020.