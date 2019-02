Tite convoca Seleção para primeiros amistosos de 2019 nesta quinta

A primeira convocação da Seleção Brasileira em 2019 está marcada para esta quinta-feira. Na auditório da sede da CBF, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, às 11 horas (de Brasília), o técnico Tite anunciará os atletas que serão chamados para os amistosos diante de Panamá e República Tcheca.

Entre os 23 nomes que formarão a lista, um já está confirmado: Lucas Paquetá. Em entrevista ao podcast Footure Futeboleiros, Cléber Xavier, auxiliar-técnico de Tite, antecipou a convocação do meio-campista do Milan e até indicou a posição em que atuará a comissão pretende usá-lo.

“A não ser que aconteça alguma coisa, vai estar na convocação de março e na convocação da Copa América. Como no Milan, um pouco mais à frente, chegando mais perto do pivô central, mais perto ali do Neymar ou de quem for jogar no lugar do Neymar no lado esquerdo, sustentando, porque é um menino que tem muita entrega sem a posse”, disse Xavier.

Se Paquetá ganhará outra chance, Neymar e Douglas Costa serão ausência por conta de contusões. Diante desse cenário, Vinícius Júnior, Richarlison, David Neres e Everton podem conseguir uma oportunidade para substituir a dupla.

“A tendência agora nessa última convocação antes da Copa América é olhar mais um ou dois atletas, para se somar àqueles que já olhamos nos amistosos do fim do ano passado. Vamos ficar sem Neymar, sem Douglas Costa, que tem lesão recente, vamos procurar colocar em prática essa renovação”, declarou o auxiliar Tite.

No dia 23 de março, a Seleção Brasileira enfrenta o Panamá, na cidade do Porto. Três dias depois, os comandados de Tite encaram a República Tcheca fora de casa, em Praga.