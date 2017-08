Tite convoca Seleção Brasileira, e Cássio e Luan são chamados

O técnico Tite divulgou na manhã desta quinta-feira a convocação da Seleção Brasileira para a os jogos contra o Equador, no próximo dia 31, em Porto Alegre, e Colômbia, no dia 5 de setembro, fora de casa, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Embora houvesse a chance de vários nomes que atuam no futebol brasileiro fossem incluídos na lista, o desempenho físico mostrado pelos jogadores que atuam na Europa impressionou a comissão técnica, que fez poucas mudanças em relação às últimas convocação. O goleiro Cássio e o atacante Luan, são os destaques da lista.

Tite aproveita a classificação para o Mundial já assegurada para realizar testes. O treinador da Seleção Brasileira planeja utilizar essas últimas datas das Eliminatórias para analisar mais de perto atletas que vem realizando boas campanhas com seus times, mesmo tendo admitido que diversos jogadores que geraram interesse não constam no grupo divulgado.

Depois de Taffarel acompanhar os treinos de Cássio e Vanderlei, Tite parece ter gostado do que foi passado pelo preparador de goleiros em relação ao corintiano. Cássio voltará a trabalhar com o treinador com o qual foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012. Já o santista acabou ficando de fora, embora tenha sido lembrado por Tite na coletiva de imprensa.

Luan, campeão olímpico no Rio de Janeiro e protagonista no Grêmio, foi a grande novidade. Nos amistosos contra Argentina e Austrália, o atacante esteve perto de ser selecionado, e Tite, inclusive, lamentou a programação das convocações na época, dizendo que se a lista de selecionados pudesse ser divulgada uma semana depois do combinado, ele provavelmente estaria no grupo de atletas que viajou até Melbourne em junho deste ano.

Já Neymar fará sua primeira aparição com o Brasil desde que se transferiu para o Paris Saint-Germain. Com o camisa 10 atuando agora ao lado de Marquinhos, Thiago Silva e Daniel Alves, Tite quer tirar proveito do maior entrosamento entre os quatro potenciais titulares na Copa do Mundo do ano que vem para fortalecer ainda mais o time canarinho.

Confira todos os nomes convocados por Tite:

Goleiros

Alisson (Roma)

Cássio (Corinthians)

Éderson (Manchester City)

Defensores

Daniel Alves (PSG)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luis (Atlético de Madrid)

Marcelo (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Thiago Silva (PSG)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Giuliano (Zenit)

Luan (Grêmio)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Willian (Chelsea)

Atacantes

Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Neymar (PSG)

Taison (Shakhtar Donetsk)