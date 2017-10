Tite convoca Rodrigo Caio para o lugar do cortado Thiago Silva

O zagueiro Rodrigo Caio terá uma nova oportunidade na Seleção Brasileira. O jogador do São Paulo foi o escolhido do técnico Tite para substituir Thiago Silva, que acusou uma lesão muscular na coxa direita ainda no primeiro tempo do empate por 0 a 0 com a Bolívia, na quinta-feira, em La Paz.

Thiago Silva passou por exames nesta sexta-feira e teve o seu corte confirmado pela comissão técnica do Brasil. Com a sua imagem arranhada pela campanha fracassada na última Copa do Mundo, em que foi o capitão brasileiro, o jogador havia recebido a oportunidade de substituir Marquinhos, seu companheiro de Paris Saint-Germain, na rodada passada das Eliminatórias.

Rodrigo Caio já marcará presença no treinamento da Seleção Brasileira da tarde desta sexta-feira, realizado justamente no seu local de trabalho. Tite usará o CT do São Paulo para iniciar a preparação dos seus comandados para o jogo contra o Chile, na terça-feira, no Palestra Itália, o último das Eliminatórias.

A tendência, no entanto, é que Marquinhos retome o seu posto ao lado de Miranda na formação titular do Brasil. Caso Tite deseja promover testes, ele conta, além de Rodrigo Caio, com Jemerson como opção para compor a sua zaga.