Tite cita Michael Jordan e crê em recuperação de Gabriel Jesus

Os amistosos contra Arábia Saudita e Argentina marcam o retorno do centroavante Gabriel Jesus à Seleção Brasileira após a Copa do Mundo da Rússia. Ao falar sobre o atleta do Manchester City, o técnico Tite adotou tom otimista na tarde desta quinta-feira e citou o norte-americano Michael Jordan, astro do basquete.

Em alta, Gabriel Jesus iniciou o último Mundial como artilheiro da Era Tite na Seleção, mas passou em branco até a queda nas quartas de final diante da Bélgica. Fora dos amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, o ex-palmeirense está de volta à equipe nacional.

“O Gabriel Jesus traz uma característica dos diferentes. Em seu livro, o Jordan fala ‘nunca deixe de tentar’. O Gabriel tem isso. Ninguém consegue manter o alto nível o tempo todo, mas ele tem sua participação, seu nível de concentração. Com maturidade, vai retomar o melhor desempenho. É questão de tempo e tranquilidade”, disse Tite.

A exemplo de Gabriel Jesus, intensamente criticado após a Copa do Mundo, o técnico também perdeu o status de unanimidade que construiu com o sucesso nas Eliminatórias. Experiente, Tite procura tirar lições da recente campanha decepcionante na Rússia.

“Não me considerava assim, incomodava. Às vezes, também fico insuportável no convívio, sou chato. Quando alcançamos uma exposição maior, às vezes as pessoas não entendem que nem sempre você está em equilíbrio. Vencer ensina, mas perder também. Depende da capacidade de absorver e conduzir”, afirmou Tite.

Contra a Arábia Saudita, o técnico planeja escalar Ederson, Fabinho, Marquinhos, Pablo e Alex Sandro; Casemiro; Fred, Renato Augusto, Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus. O amistoso tem começo previsto para as 15 horas (de Brasília) desta sexta-feira, em Riade.