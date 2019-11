Thiago Silva acusa Messi de apitar jogo e reprova bate-boca com Tite

O experiente zagueiro Thiago Silva, capitão da Seleção Brasileira na derrota contra a Argentina, criticou Lionel Messi de forma incisiva após a partida disputada em Riad nesta sexta-feira. O defensor ainda reprovou o astro pelo bate-boca com o técnico Tite.

De acordo com Thiago Silva, Messi agiu de maneira deliberada na tentativa de influenciar a arbitragem do neozelandês Matthew Conger. Na visão do zagueiro, o juiz errou ao marcar pênalti de Alex Sandro sobre o argentino no lance que originou o único gol da partida.

“Ele quis comandar o jogo, quis apitar. Deu dois bicões na bola e o juiz não fez nada. Discutia com o árbitro e o árbitro ficava rindo. A admiração tem que ser deixada de lado”, declarou Thiago Silva em declarações reproduzidas pelo site Globoesporte.com.

Lionel Messi, por sua vez, em entrevista ao TyC Sports, admitiu que não tem convicção sobre a marcação do pênalti. “Na verdade, não sei se foi. Caí pela inércia. Acho que me toca, mas não sei”, afirmou o camisa 10, que voltou após dura punição aplicada pela Conmebol.

Messi teve atuação decisiva no amistoso e, além de fazer o gol, deu trabalho ao goleiro Alisson em mais duas oportunidades. Em sua entrevista coletiva, o técnico Tite revelou que discutiu com o adversário, episódio comentado em tom crítico pelo capitão Thiago Silva.

“É difícil, porque a gente fala tanto de educação e um dos caras mais admirados do futebol mandar… Não vou dizer um senhor de idade, porque ele vai ficar bravo comigo, mas mandar um treinador calar a boca. Por mais que você tenha rivalidade, a educação deve estar em primeiro lugar”, discursou.