Técnico da Seleção Sub-20, Paulo Victor recebe homenagem em despedida no México

O técnico Paulo Victor se despediu oficialmente do América do México nesta terça-feira. Atual treinador das Seleções Brasileiras Sub-20 e Sub-23, o treinador brasileiro recebeu homenagens do clube mexicano nas redes sociais após três temporadas integrando a comissão técnica liderada pelo também brasileiro André Jardine.
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“Você deixa lembranças que nunca serão apagadas, Paulo. Obrigado, mais uma vez”, publicou o clube
“Foram anos inesquecíveis. Tenho muito orgulho de tudo o que construímos juntos e levarei comigo para sempre o carinho das pessoas e a conexão criada com este clube gigante”, declarou o treinador.
Contratado em junho de 2023, a convite de Jardine, com quem já havia trabalhado no ciclo olímpico da Seleção Brasileira medalhista de ouro em Tóquio-2021, Paulo Victor participou diretamente da conquista de seis títulos pelo clube mexicano.
Entre eles, o histórico tricampeonato consecutivo da Liga do México, feito que não era alcançado no futebol mexicano desde 1985. O tetra quase veio na sequência, mas o América acabou superado pelo Toluca na final do Clausura 2025.
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Trajetória
Antes da passagem pelo futebol mexicano, Paulo Victor teve trajetória de destaque nas categorias de base do Palmeiras. À frente da equipe Sub-20, conquistou títulos como o bicampeonato da Copinha, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil da categoria.
Pelo acordo firmado com a CBF em março deste ano, Paulo Victor permaneceu no América até o encerramento do Clausura 2026 e agora passa a se dedicar integralmente às Seleções de base do Brasil. Embora a categoria Sub-20 não tenha competição oficial em 2026, o foco do treinador já está voltado para a preparação do Sul-Americano e do Mundial da categoria, que serão disputados em 2027.