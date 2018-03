Seleção Sub-20 é convocada para amistosos em Manaus

O técnico da Seleção Sub-20, Carlos Amadeu, divulgou, nesta terça-feira, a lista dos 22 jogadores convocados para os amistosos diante do México. Os atletas se apresentam no dia 17 de março em Manaus, local dos confrontos, onde ficam reunidos até o dia 26. Os jogos abrem a preparação do Brasil para o Sul-Americano de 2019, torneio classificatório para a Copa do Mundo da categoria e os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

“Dos 22 convocados, 21 já vestiram a camisa da Seleção Brasileira em pelo menos uma ocasião. Estamos sempre abertos aos novos talentos que surgem no Brasil. Para elaborar a lista, estivemos ‘in loco’ na Copa São Paulo, assistimos aos jogos dos estaduais e as competições deste início de ano. Muitos jogadores já estão no profissional de seus clubes e conseguimos reunir uma boa quantidade de informações”, comentou o comandante.

O primeiro duelo entre as seleções será um jogo-treino no dia 22 de março, sem a presença de público. Já no dia 25, às 19h (horário de Brasília), os torcedores poderão acompanhar de perto as jovens promessas do futebol brasileiro. O palco será a Arena da Amazônia e a venda de ingressos começa nesta sexta-feira, através do site da CBF.

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros

Gabriel Brazão – Cruzeiro

Hugo Nogueira – Flamengo

Laterais

Emerson – Ponte Preta

Vitinho – Cruzeiro

Guedes – Grêmio

Luan Candido – Palmeiras

Zagueiros

Matheus Thuler – Flamengo

Patrick – Flamengo

Vitor Eduardo – Palmeiras

Walce Costa – São Paulo

Meias

Alan – Palmeiras

Hélio Junio – São Paulo

Igor – São Paulo

Luan – São Paulo

Luan Pereira – Avaí

Mauro Junior – PSV Eindhoven

Victor Bobsin – Grêmio

Atacantes

Brenner – São Paulo

Fernando – Palmeiras

Lincoln – Flamengo

Paulinho – Vasco

Vinicius Jr. – Flamengo