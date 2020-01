Seleção do tetra perde para a Itália em reedição da final de 94

Nesta quinta-feira, os torcedores cearenses lotaram o Presidente Vargas para matar saudade da Seleção Brasileira tetracampeã do mundo. Apesar da festa em celebração aos 25 anos do tetra, entretanto, o elenco de 94 acabou derrotado pela Itália por 1 a 0.

Com quase todos os atletas da campanha histórica presentes, as duas seleções fizeram a festa em dois tempos de 35 minutos.

Carlos Alberto Parreira quase repetiu a equipe que iniciou a final em 94. Dessa vez ele mandou o time para campo com: Taffarel; Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Cafu; Mauro Silva, Mazinho, Zinho e Paulo Sérgio; Bebeto e Romário.

O roteiro da final parecia se repetir no jogo festivo, já que o primeiro tempo terminou zerado. Ainda assim, o Brasil teve as melhores chances e Romário até chegou a balançar as redes, mas estava impedido no momento o passe de Zinho.

Na segunda etapa, a Seleção Brasileira teve mais um gol anulado por impedimento, aos 23. E quando parecia que o 0 a 0 iria se repetir, a Itália marcou o gol da vitória. Aos 35, depois de bola alçada na área, a bola sobrou para Massaro, que empurrou para as redes, frustrando os torcedores no PV.

Ainda assim, os cearenses puderam curtir alguns minutos de Viola, Ronaldão e Gilmar Rinaldi, que entraram no decorrer do jogo, além de Mauro Galvão, Palhinha e Careca, que não fizeram parte do tetra, mas foram convidados para a festa. Mesmo com a derrota, a torcida aplaudiu de pé a reedição da decisão que rendeu o tetra para o Brasil.