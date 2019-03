Seleção Brasileira treina no palco do amistoso contra a República Tcheca

Sem descanso. Após empatar de forma melancólica com o Panamá na cidade do Porto, em Portugal, no último sábado, a Seleção Brasileira treinou neste domingo na Arena Eden, em Praga, local do confronto diante da República Tcheca.

No primeiro contato com o palco do próximo amistoso, a Seleção Brasileira foi dividida em dois grupos. Os jogadores que não foram titulares diante do Panamá, com o reforço do goleiro Ederson, fizeram um trabalho de troca de passes em campo reduzido no gramado.

Já os atletas que iniciaram o jogo com os panamenhos focaram na recuperação física. Eles fizeram um atividade regenerativa, deram voltas ao redor do campo e foram á academia para exercícios específicos. Desse modo, Tite não deu nenhuma pista sobre qualquer escalação para o duelo contra os tchecos, mas a tendência é de que sejam feitas mudanças em todos os setores.

Para o treinamento deste domingo, o elenco da Seleção Brasileira usufruiu das instalações da Arena Eden. Com capacidade para 21 mil torcedores sentados, a casa do Slavia Praga, clube da capital tcheca, receberá o amistoso entre o selecionado local e o Brasil, marcado para esta terça-feira, às 16h45 (de Brasília).

Antes, porém, os comandados de Tite realizarão mais uma atividade no estádio nesta segunda-feira. O treinamento está programado para às 12h30 (de Brasília), e, posteriormente, Tite e um jogador concederão entrevista coletiva.

