Seleção Brasileira fechará 2018 com amistoso diante de Camarões

O último compromisso da Seleção Brasileira em 2018 está definido. Na noite desta quinta-feira, a CBF anunciou que a equipe canarinha encerra a temporada enfrentando o Camarões, em Londres, no dia 20 de novembro. O estádio da partida não foi divulgado pela entidade, que se restringiu a informar apenas a cidade.

Com local definido, o Emirates Stadium, casa do Arsenal, o Brasil faz o penúltimo amistoso do ano no dia 16 do próximo mês, quando enfrenta o Uruguai. O técnico Tite anunciará a lista de convocados para os duelos nesta sexta-feira, às 11 horas (de Brasília), na sede da CBF, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Após ser eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil disputou quatro jogos, e venceu todos (Estados Unidos, El Salvador, Arábia Saudita e Argentina). Desde que assumiu a Seleção, em junho de 2016, Tite não enfrentou equipes africanas.

Para o conforto do treinador, a Seleção tem um ótimo retrospecto contra os camaroneses, já que venceu quatro dos cinco confrontos, perdendo apenas uma vez. O último encontro entre os países foi no Mundial de 2014, quando o Brasil goleou o time dirigido atualmente pelo holandês Clarence Seedorf por 4 a 1.