Seleção Brasileira deve ter ‘time ideal’ para amistoso contra a Inglaterra

A Seleção Brasileira encerrou sua preparação para o amistoso diante da Inglaterra, marcado para a próxima terça-feira, às 18h (de Brasília), no estádio Wembley, localizado em Londres. Para o duelo, o técnico Tite colocará em campo, pela primeira vez desde que assumiu o cargo de treinador, a equipe que considera a ideal, formada por: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.

Seguindo sua lógica de revezar o detentor da braçadeira de capitão, o escolhido para esta partida será Daniel Alves. O lateral do Paris Saint-Germain é o jogador que mais foi atuou e com o maior número de convocações desde o início da era Tite. Esta será a terceira vez que o jogador de 34 anos será o capitão da equipe de Tite. As oportunidades anteriores foram contra Colômbia e Argentina, ambas pelas eliminatórias Sul-Americanas.

Na atividade final para o duelo, os convocados realizaram um trabalho coletivo com os jogadores titulares contra os reservas em campo reduzido. Na parte aberta para a imprensa, a equipe reserva ficou montada com: Ederson, Danilo, Thiago Silva, Jemerson e Alex Sandro; Fernandinho; Giuliano, Diego, Taison e Douglas Costa; Firmino. Diego Souza e William iniciarem o treinamento na parte de fora do campo.

Em seu último testa nesta temporada, a Seleção Brasileira encara a Inglaterra às 18h (de Brasília), no estádio Wembley. Além deste duelo, Tite ainda terá mais dois amistosos antes do início da Copa do Mundo 2018, que acontece na Rússia.