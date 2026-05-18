Rayan é o mais novo a ser convocado em Copas pelo Brasil desde Ronaldo em 1994

Rayan, do Bournemouth, está na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O atacante despontou nas últimas duas temporadas e recebeu uma chance de Carlo Ancelotti. Desta maneira, com 19 anos e nove meses, o ex-Vasco é o jogador mais jovem desde Ronaldo Fenômeno em 1994 a disputar um Mundial pela Amarelinha.
Na Copa do Mundo de 1994, em que o Brasil se sagrou tetracampeão, Ronaldo era o mais jovem do elenco comandado por Carlos Alberto Parreira. O jogador era destaque do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro, ganhando notoriedade no mundo da bola. No meio do ano, foi comprado pelo PSV, da Holanda, clube no qual começou sua jornada no futebol internacional.
Naquela Copa, porém, o atacante não entrou em campo sequer por um minuto. Ainda assim, ali começava uma trajetória marcante em Mundiais, recheada de gols decisivos e momentos históricos.
Na principal competição do futebol, Ronaldo conquistou dois títulos com a Seleção Brasileira, em 1994 e 2002, e se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 14 gols, marca superada apenas por Miroslav Klose, que chegou a 15 durante o torneio disputado no Brasil, em 2014.
Desde então...
Após a Copa de 1994, muitos jovens, considerados jovens, foram convocadas. Em 1998, o mais jovem era Denílson (20 anos), já em 2002, ano do pentacampeonato, Kaká (20 anos) assumiu esse posto e entrou poucos segundos na final contra a Alemanha.
De 2006 a 2022, todas as convocações da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo contaram apenas com jogadores acima dos 20 anos. Em 2006, o mais jovem do grupo era Robinho, com 22 anos. Quatro anos depois, em 2010, o posto ficou com Ramires, então com 23. Já em 2014, Bernard era o caçula, aos 21 anos, mesma idade de Gabriel Jesus em 2018 e de Gabriel Martinelli na Copa do Catar, em 2022.
Agora, é a vez de Rayan
Cria das categorias de base do Vasco da Gama, Rayan chega à Seleção Brasileira como uma das principais promessas da nova geração do futebol nacional. O atacante ganhou espaço ainda muito jovem no elenco profissional do clube carioca e passou a chamar atenção pela força física, velocidade e capacidade de atuar em diferentes posições do setor ofensivo.
Nesta temporada, defendeu o Bournemouth, da Inglaterra.
Seleção Brasileira
A equipe de Carlo Ancelotti estreia diante de Marrocos em 13 de junho (sábado). O duelo contra Haiti será no dia 19 (sexta-feira). Já o confronto com a Escócia ocorre no dia 24 (quarta-feira).
— brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026
Veja a convocação completa da Seleção Brasileira
GOLEIROS
Alisson (Liverpool)
Ederson (Fenerbahçe)
Weverton (Grêmio)
LATERAIS
Wesley (Roma)
Danilo (Flamengo)
Alex Sandro (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
ZAGUEIROS
Marquinhos (PSG)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Bremer (Juventus)
Ibañez (Ah-Ahli)
Léo Pereira (Flamengo)
MEIO-CAMPISTAS
Casemiro (Manchester United)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Fabinho (Al-Ittihad)
Danilo Santos (Botafogo)
Lucas Paquetá (Flamengo)
ATACANTES
Neymar (Santos)
Vinícius Júnior (Real Madrid)
Raphinha (Barcelona)
Luiz Henrique (Zenit)
Endrick (Lyon)
Matheus Cunha (Manchester United)
Igor Thiago (Brentford)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Rayan (Bournemouth)