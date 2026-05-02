Raphinha pede Neymar na Seleção para Copa de 2026 e crava: "É o cara do hexa"

O atacante Raphinha, do Barcelona, endossou o coro dos jogadores que pedem a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista à TV Globo, o jogador fez questão de exaltar o peso e a importância do camisa 10 para o elenco da Seleção Brasileira.

"Neymar é o cara do hexa, para mim é o Neymar. Acho que a gente tem que ter o entendimento de quem ele é pro futebol brasileiro. E, estando bem fisicamente, ele é um cara muito importante, que pode ajudar a gente a conquistar esse campeonato", cravou Raphinha.

A declaração reforça o clima de apoio interno e a confiança dos atletas para que o craque lidere o Brasil no desafio de buscar a tão sonhada sexta estrela neste Mundial. Raphinha também fez questão de exaltar o companheirismo de Neymar nas convocações anteriores.

"É o cara que me acolheu dentro da Seleção, me abraçou como se ele já me conhecesse há muito tempo. Deu confiança pra eu poder jogar no futebol. Me abraçou, me abraçou de verdade", ressaltou o ponta do Barcelona.

Raphinha já havia demonstrado seu desejo de ver Neymar na Copa do Mundo em outras ocasiões. Após marcar dois gols na vitória do Barcelona sobre o Newcastle pela Liga dos Campeões, em março, o camisa 10 revelou ser um fã do craque, em entrevista à TNT Sports.

"Espero [que ele jogue a Copa], é um cara espetacular, da qualidade dele em campo ninguém tem dúvida nenhuma. Ele pode resolver um jogo, uma Copa. Como fã dentro e fora de campo do Neymar, espero vê-lo vestindo a camisa da Seleção novamente e podendo disputar essa Copa com a gente", disse.

Pelo Santos, na atual temporada, Neymar acumula bons números. Em 11 partidas, são sete participações em gols, somando quatro gols e três assistências no período. O camisa 10 não atua pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho na derrota contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

A lista final de convocados para o Mundial de 2026 será divulgada por Carlo Ancelotti no dia 18 de maio.

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