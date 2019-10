Pressionado, Tite convoca Seleção nesta sexta para amistosos contra Argentina e Coreia do Sul

Tite voltará aos centro dos holofotes do país nesta sexta-feira, quando convocará a Seleção Brasileira para os amistosos contra Argentina e Coreia do Sul. A equipe verde e amarela enfrentará os hermanos no dia 15 de novembro e os asiáticos no dia 19. O treinador anunciará os nomes escolhidos pela comissão técnica a partir das 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Mesmo com as reclamações sobre partidas distantes, a Brasil Global Tour, empresa que administra a logística dos amistosos da Seleção, marcou os jogos contra Argentina e Coreia do Sul na Arábia Saudita.

Tite chega a essa série de amistosos pressionado pelos resultados ruins da Seleção após a conquista da Copa América. Desde então, o Brasil foi derrotado pelo Peru e empatou com Colômbia, Senegal e Nigéria. Nessas quatro partidas, a equipe balançou a rede quatro vezes e sofreu cinco gols.

A maior expectativa da convocação gira em torno dos jogadores do Flamengo. Isso porque o Rubro-Negro disputará a final da Libertadores, em Santiago-CHI, contra o River Plate, no dia 23 de novembro. Os atletas convocados pela Seleção deverão retornar ao Brasil entre os dias 20 e 21, o que dificultaria a preparação para a decisão do torneio continental.

Apesar dessa dificuldade, jogadores como Gerson e Éverton Ribeiro estão bem cotados para aparecerem na lista de Tite. Além disso, Bruno Guimarães pode ser convocado pela primeira vez para a Seleção principal. Na última Data Fifa, o jogador foi chamado por André Jardine para disputar amistosos pela equipe sub-23.

Até o momento, Tite já comandou a Seleção Brasileira em 46 partidas. Ao todo, foram 33 vitórias, nove empates e três derrotas. Depois de um início meteórico nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a equipe foi eliminada pela Bélgica nas quartas de final do Mundial da Rússia. Desde então, o time comandado por Tite apresentou uma queda considerável de desempenho dentro de campo e o técnico tem sido cada vez mais pressionado.