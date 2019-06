Presidente da CBF reitera manutenção de Tite como treinador até 2022

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, reiterou o interesse da instituição em manter o técnico Tite à frente da Seleção Brasileira, pelo menos, até 2022. Satisfeito com o desempenho do time canarinho, o mandatário parece certo de que o ex-comandante do Corinthians tem condições de conquistar o hexacampeonato no Catar.

“Temos o desejo e a confiança de que o Brasil tem todas as condições de ganhar. Acompanhei a Copa da Rússia e sei o quanto esse time se entregou para a vitória. O Tite hoje conhece a espinha dorsal do time antes da Copa América e está pronto para mesclar. Está confiante e preparado para mesclar ainda mais na Copa do Catar, e sei o trabalho que ele faz. Posso dizer que ele fica até lá (Copa do Mundo de 2022)”, disse Rogério Caboclo, convidado do programa “Bem, amigos”, do SporTV.

Embora o Brasil não tenha iniciado a Copa América da melhor forma – fez um primeiro tempo ruim, sem animar os gélidos torcedores presentes no Morumbi -, o presidente da CBF aprovou o primeiro jogo do time canarinho no torneio sul-americano. Levando em consideração as circunstâncias da partida, para o cartola, o saldo de Tite e seus comandados foi positivo.

“Acho que o primeiro jogo é um desafio para os jogadores, para a comissão técnica. Acho que pelo resultado e o futebol apresentado começamos bem, com credencial, igual aqueles que começaram bem”, completou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com