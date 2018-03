Paulinho vê Brasil entre favoritos e Daniel Alves cita profecia do filho

A menos de três meses do início do Mundial da Rússia, o volante Paulinho entende que o Brasil está entre os favoritos ao título, a despeito da humilhação sofrida diante da Alemanha em 2014. Já Daniel Alves, com duas Copas no currículo, citou uma profecia animadora do filho.

“É claro que chegamos ao Mundial como um dos favoritos, mas também há outras seleções de nível muito alto, como França, Bélgica e Alemanha. São seleções que a gente sabe das qualidades. Para alcançar nosso objetivo, vamos ter que fazer algo a mais”, disse Paulinho em vídeo publicado nesta quarta, data do lançamento dos novos uniformes do Brasil

A Seleção integra o Grupo E da Copa do Mundo ao lado de Costa Rica, Sérvia e Suíça. Na estreia, marcada para as 15 horas (de Brasília) do dia 17 de junho, enfrenta a Suíça, no Estádio Rostov. Na Rússia, Daniel Alves participará do torneio pela terceira vez, animado por uma previsão do filho.

“Se eu tivesse que fazer um resumo, não seria muito breve, porque tive a felicidade de disputar dois Mundiais e a infelicidade de não conseguir ganhar. Falando com meu filho de 11 anos, ele disse uma coisa bem engraçada: ‘Pai, eu sei que as coisas são difíceis, mas você vai conseguir’”, contou o lateral direito.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Já o zagueiro Marquinhos, 11 anos mais novo que Daniel Alves, se prepara para disputar a Copa do Mundo pela primeira vez na carreira, possivelmente como titular. Sob o comando de Tite, ele usará a experiência adquirida nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016.

“O futebol é imprevisto, você não sabe o que vai acontecer. Nas Olimpíadas, por exemplo, a gente começou com dificuldades, mas depois conseguimos melhorar. Unidos, juntos, depois de muita conversa, conseguimos fazer com que as coisas melhorassem e no final fomos campeões”, afirmou.

Às 13 horas (de Brasília) desta sexta-feira, no Estádio Luzhniki, a Seleção Brasileira encara a Rússia. A tendência é que o time entre em campo com Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Willian, Paulinho, Philippe Coutinho e Douglas Costa; Gabriel Jesus.