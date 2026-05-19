"Nunca deixei o medo me dominar", diz Endrick após convocação para Copa do Mundo

Prestes a disputar sua primeira Copa do Mundo, o jovem atacante Endrick disse em entrevista à AFP, nesta terça-feira, que nunca deixou que o medo de ficar fora da lista de convocados o "dominasse".

Endrick, de 19 anos, foi convocado por Carlo Ancelotti após uma temporada na qual foi emprestado pelo Real Madrid ao Lyon, em busca do espaço que precisava para chamar a atenção do técnico da Seleção Brasileira.

O jovem atacante ficou meses fora do radar do treinador italiano, quando tinha poucas oportunidades no Real Madrid. Antes, havia marcado três gols em 14 jogos pela Seleção.

Ao chegar ao Lyon, recuperou a boa fase, com oito gols e dando oito assistências em 21 jogos entre todas as competições. Números sólidos, apesar de ter passado por altos e baixos.

"Eu nunca deixei o medo, o receio, me dominar. Eu sempre acordei pensando no que podia fazer de melhor a cada dia. Sabia que, se desse o meu máximo, todos iam ver. Estava nas minhas mãos", comentou Endrick.

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"Esperam muito de nós"

Declarações que refletem sua forte mentalidade desde os primeiros dias nas categorias de base do Palmeiras.

"Ninguém treina igual ao Endrick. Quando ele tinha 15 anos, você fazia agachamento para treino de força e ele pegava mais do que qualquer um do sub-17", lembrou o coordenador da base do clube paulista, João Paulo Sampaio, em entrevista recente à AFP.

"Ele vai sempre se desafiando e, por isso, o Endrick é tão diferente", ressaltou João Paulo.

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A lista de convocados da Seleção, anunciada por Ancelotti na segunda-feira, incluiu também o astro Neymar, que não veste a 'Amarelinha' desde outubro de 2023.

"Uma Copa do Mundo é sempre especial, e para quem está ainda no início da carreira, ter ao seu lado jogadores que já disputaram, mais de uma vez, vai ajudar muito", disse Endrick sobre Neymar, que vai disputar seu quarto Mundial.

O atacante do Lyon afirmou estar ciente da responsabilidade que a Seleção terá na competição, que acontece de 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Representa muito para a autoestima dos brasileiros. Somos um país gigante, apaixonado por futebol (...) Sempre esperam muito de nós", concluiu Endrick.

Por AFP