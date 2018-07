Novo comentarista da Gazeta, Vampeta brinca: “Vou torcer pelo México”

A Seleção Brasileira busca uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira, e o pentacampeão Vampeta vai torcer pelo… México? Novo comentarista da TV Gazeta no programa Mesa Redonda, o ex-volante mostrou que manteve o bom humor quando questionado sobre a partida do time canarinho.

“Meu pai nasceu ali no norte do México e minha mãe bem na fronteira, onde o (Donald) Trump (presidente dos Estados Unidos) quer fazer o muro. Vim pra Bahia com dois anos, mas não tem jeito, vou ter que torcer pelo México (risos)”, disse Vampeta. “Torço contra porque os últimos é que serão lembrados (risos)”.

“Não vejo risco nesse jogo, não. Estive presente no primeiro título importante do México, que foi a Copa das Confederações, em cima do Brasil, 4 a 3 no estádio Azteca. O México complica quando não tem que compliacar. Quase não classificou para as oitavas com seis pontos, agradeceu muito o embaixador da Coréia, deram tequila, sombrero…”.

“Está lembrando mesmo 2002. A gente estava no hotel e vendo a Coréia do Sul fazendo o trabalho para nós do outro lado da chave. Eliminaram a Itália, Espanha e isso deu confiança. Nessa Copa já saiu a Alemanha e Argentina também, pode ter certeza que estão vendo os times grandes indo embora e comemorando”.

O Velho Vamp também comentou sobre a música que já é sucesso na Rússia e diz que “Eta, eta, eta, eta, o Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta”. O argentino foi eliminado de sua quarta disputa de Mundial pela seleção argentina, em duelo contra a França.

“Disputar com o Messi é duro, mas é mais um ano que o Messi ficará sem Copa. Já jogou quatro, vamos ver se vai jogar mais uma, né? Aí alcança (risos)”.