Nos pênaltis, Seleção Feminina perde para o Chile em final de torneio amistoso

No segundo jogo sob o comando de Pia Sundhage, o Brasil perdeu por 5 a 4 para o Chile nos pênaltis e ficou na vice-colocação do Torneio Internacional de Futebol Feminino. No tempo normal, o jogo terminou em 0 a 0 e, com o gramado molhado, ambos os times tiveram dificuldade para criar chances de gol.

Devido à forte chuva, a partida começou com as duas equipes explorando as bolas aéreas. Logo aos dois minutos, Bia recebeu um bom cruzamento perto da pequena área e finalizou para uma boa defesa da goleira Endler. As condições do gramado seguiam dificultando as torcas de passes e, consequentemente, a criação de chances de gol.

A primeira alteração de Pia Sundhage veio ainda na etapa inicial, quando aos 37 minutos ela colocou a Ludmilla no lugar de Debinha, o que levou o Brasil a ter mais volume no ataque.

Por volta dos 44 minutos, Formiga chegou a balançar as redes em uma jogada de escanteio, mas o gol foi anulado. Outra chance veio antes do fim do primeiro tempo, com Ludmilla, que fez uma jogada individual e deu um bom passe para Bia, que acabou desperdiçando.

FIM DO 1º TEMPO! Com um campo pesado e molhado, a #SeleçãoFeminina fica sem gols com a @LaRoja. #GuerreirasdoBrasil Vale a taça do Torneio Uber de Futebol Feminino! 🇧🇷 0-0 🇨🇱 | #BRAxCHI #JogaBola pic.twitter.com/WniK6kl5T1 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 1, 2019



Com a chuva amenizada, o jogo melhorou no segundo tempo, e as duas equipes passaram a atacar com mais perigo. Tanto Pia quanto o técnico José Letelier fizeram mudanças que surtiram efeito. Apesar da goleira Aline não ser muito exigida, o Chile chegava com qualidade, enquanto o Brasil aproveitava os espaços para atacar pelas pontas. Ainda assim, nenhuma das equipes chegaram ao gol, e a decisão foi para os pênaltis.

Nas penalidades, a disputa também foi equilibrada, chegando às cobranças alternadas. O Chile venceu por 5 a 4 e se tornou campeão do torneio amistoso.

¡¡¡¡¡HISTÓRICOOOOOOOO!!!! ¡Javiera Toro marca el penal y #LaRojaFemenina es campeona en Brasil! 🇨🇱: O O O X O X O O

🇧🇷: X O O O X X O X#CopaAmerica #VamosChile 🇨🇱⚽ — Selección Chilena (@LaRoja) September 1, 2019

FICHA TÉCNICA

Brasil 0 (4) X (5) 0 Chile

Local: Pacaembu, São Paulo (SP)

Data: 1 de setembro de 2019 (domingo)

Horário: 13h (de Brasília)

Árbitra: Deborah Cecília-FIFA/PE

Auxiliares: Daiane Caroline-FIFA/MS e Leila Nayara-FIFA/DF

Público: 16.812 (Público total)

Renda: R$ 174.073,00.

Cartões amarelos: Soto (Chile)

Brasil: Aline; Fabiana, Mônica, Bruna Benites e Joyce; Formiga, Aline (Luana), Debinha (Ludmilla) e Andressa Alves (Raquel); Bia Zaneratto e Millene (Chú).

Técnica: Pia Sundhage

Chile: C. Endler, F. Lara, Balmaceda, J. Toro, D. Pardo, Y. Torrealba (Javiera Roa), R. Soto, F. Mardones, Y. Aedo, C. Sáez, Y. López (Fernanda Hidalgo)

Técnico: José Letelier