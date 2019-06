Neymar é cortado, e Tite escolherá substituto para Copa América

O técnico Tite precisará convocar um substituto para Neymar na Copa América. Por meio de nota postada em seu site oficial já na madrugada desta quinta-feira, a CBF confirmou que a lesão sofrida pelo atacante durante o amistoso contra o Catar impossibilita seu aproveitamento no torneio.

Escalado como titular no Estádio Mané Garrincha, Neymar torceu o tornozelo direito e deixou o jogo aos 15 minutos do primeiro tempo. Levado a uma clínica ainda durante a partida, o atacante do Paris Saint-Germain realizou exames que apontaram ruptura ligamentar no local.

“Devido a gravidade da lesão, Neymar não terá condições físicas e tempo de recuperação suficiente para participar da Copa América Brasil 2019”, diz a nota postada no site oficial da CBF. A partir de quinta-feira, a comissão técnica inicia a definição de um substituto.

Acusado de estupro por Najila Mendes de Souza, Neymar vive momento delicado na carreira. Por divulgar o conteúdo de conversas com a jovem, o atacante foi intimado pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática da Polícia Civil do Rio de Janeiro e tem depoimento marcado para sexta-feira.

Após o amistoso contra o Catar, o penúltimo antes da estreia na Copa América, Neymar foi apoiado publicamente pelos companheiros de Seleção e o técnico Tite reiterou que esperaria até o último momento para contar com seu camisa 10.

No último teste para o torneio continental, a Seleção Brasileira enfrenta Honduras às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Beira-Rio. Na primeira rodada da Copa América, às 21h30 de 14 de junho, o time comandado por Tite pega a Bolívia, no Morumbi.