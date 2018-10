Neymar pede para Brasil retomar alegria e vê Jesus injustiçado

A exemplo do técnico Tite, o atacante Neymar admitiu que a Seleção Brasileira esteve abaixo do esperado na vitória por 2 a 0 sobre a Arábia Saudita, em amistoso disputado na última sexta-feira, em Riade.

“Não fizemos uma grande apresentação, mas fomos consistentes. Tem jogos que tem de ser assim. Você não vai apresentar um bom futebol, mas vai ser consistente e vai acabar ganhando o jogo. O importante foi a vitória”, avaliou o camisa 10, na zona mista do Estádio King Saud.

Na visão do astro do Paris Saint-Germain, faltou entrosamento para o time canarinho, que atuou com uma linha defensiva considerada reserva e algumas alterações em relação aos últimos compromissos.

“É muita mudança também, falta um pouco mais de entendimento dentro de campo. Isso a gente vai pegando a cada jogo, a cada treino. Espero que a gente possa melhorar para o próximo jogo”, projetou.

Neymar se refere ao duelo com a Argentina, previsto para a próxima terça-feira, às 15 horas (de Brasília), em Jidá. Para o clássico sul-americano, o atacante espera que o Brasil apresente outra postura.

“A gente veio de uma Copa do Mundo difícil, em que fomos derrotados. Agora a gente tem de retomar o ânimo, a alegria, o futebol que a gente joga, de ir para cima, com vontade, ganhando. É isso o que a gente busca”, ressaltou.

Gabriel Jesus injustiçado

A partida contra os sauditas ainda marcou o fim do jejum de gols de Gabriel Jesus, que passou o Mundial da Rússia em branco. Neymar, que deu a assistência para o tento do camisa 9, aos 42 minutos do primeiro tempo, afirmou que o criticado amigo foi injustiçado por seu desempenho na Copa.

“Eu estava querendo um gol do Gabriel. Trocaria cinco gols meus para ajudar ele. Foi tudo muito injusto o que ele passou na Copa, uma cobrança acima do necessário”, celebrou Neymar, que também cobrou escanteio para Alex Sandro dar números finais à partida.

“Fiquei feliz em poder ajudá-lo a voltar a marcar. Eu realmente estava pensando nisso. Sabíamos que ele estava precisando”, concluiu.