Neymar passa em testes e está liberado para voltar a campo com a Seleção

Neymar está de volta, à disposição de Tite para a sequência da preparação da Seleção Brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis-RJ. As dores no joelho esquerdo já não são mais problema para o atacante, que fez apenas academia e fisioterapia nos últimos dois dias, mas nessa sexta-feira foi liberado pelo departamento médico.

Pela manhã, o jogador do Paris Saint-Germain fez um trabalho específico no campo, de movimentação, condução de bola com obstáculos e realizou saltos. Tudo para acabar de vez com qualquer desconfiança sobre sua condição física.

No período da tarde, o craque se juntará a outros 18 convocados de Tite para a Copa América para o treino no gramado do campo, dessa vez sem a presença da imprensa, nem mesmo no aquecimento, a pedido do comandante.

O susto que Neymar deu na comissão técnica se deu no fim da atividade de terça-feira, depois de uma dividida com Thiago Silva. Na oportunidade, Neymar deixou o campo mancando e bastante irritado. No mesmo dia, um exame de imagem descartou qualquer lesão grave no joelho esquerdo do ex-santista.

A Seleção Brasileira segue na Granja até terça-feira. No dia seguinte, faz amistoso com a equipe do Catar, em Brasília. E dia 9 enfrenta Honduras, em Porto Alegre. Só no dia 14 de junho acontecerá a estreia do Brasil na Copa América, diante da Bolívia, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

