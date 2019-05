Neymar mostra que está ‘zerado’ em treino da Seleção Brasileira

Neymar passou dois dias apenas na academia e na fisioterapia da Seleção Brasileira. A dividida com Thiago Silva na terça-feira lhe rendeu fortes dores no joelho esquerdo. Mas, nessa sexta, o problema já estava resolvido.

Pela manhã, o atacante fez uma atividade à parte, específica, de simulações de jogadas e movimentação, com saltos, tudo para testar o local do desconforto.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

À tarde, de novo sem a presença da imprensa, o jogador participou de todo o trabalho no campo 1 da Granja Comary. Um vídeo disponibilizado pela assessoria da CBF mostrou Neymar recebendo marcação forte, driblando, chutando, sem medo do confronto. Ou seja, o camisa 10 está 100% para ajudar o Brasil na Copa América.

Nessa sexta, a programação foi alterada para o período da manhã devido a final da Liga dos Campeões da Europa. Tite, porém, novamente fechará a principal parte do trabalho.

O Brasil fica em Teresópolis até terça-feira que vem. No dia seguinte pega o Catar em amistoso no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Quatro dias depois, encara Honduras, no Beira-Rio, em Porto Alegre, no último teste antes da estreia na Copa América, agendada para o dia 14 de junho, no Morumbi, em São Paulo, frente aos bolivianos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com