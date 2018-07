Neymar diz que “mundo não acabou” e prevê grande temporada no PSG

O atacante Neymar mostrou confiança no seu sucesso na próxima temporada. Evitando falar sobre o fracasso na Copa do Mundo e projetando suas falas sempre para o que pode fazer no Paris Saint-Germain, o brasileiro voltou a se dizer tranquilo quanto às críticas feitas sobre sua atuação na Rússia e assegurou que está acostumado a assumir as responsabilidades por decepções das equipes em que atua.

“Você me acompanha há quanto tempo?”, começou a responder o jogador ao ser questionado sobre as polêmicas envolvendo seu nome, do Neymar Challenge até a falta de gols na hora de decidir. “É a primeira vez que me criticaram? Então pronto. Estou acostumado, não comecei ontem. Depois que perde as coisas caem na minhas costas, mas minhas costas são largas”, avaliou, repetindo um bordão utilizado há dois dias, no leilão beneficente que organizou em São Paulo.

“Não tem problema me criticarem também. Sei do potencial, sei o que posso fazer e tudo que fiz até agora não está errado. Cheguei muito longe e estou feliz com tudo isso”, assegurou o jogador, atleta mais caro da história do futebol e, aos 26 anos, dono de um contrato por mais quatro temporadas com o PSG.

“Tenho um motivo pra ta triste que é um sonho que acabou e que está distante daqui 4 anos, mas o mundo não acaba. Tenho que seguir, tenho meu filho, minha família, não posso ficar triste o resto da vida porque não posso viver assim”, continuou, abraçado a um tímido Davi Lucca, que parecia sofrer com o raro frio da Baixada Santista.

Antes de rumar para a quadra, onde entregou os troféus para os campeões e recebeu mais tietagem, ele ainda assegurou que está pronto para se reerguer. “Tenho mais motivos pra estar mais feliz do que triste. Então minha vida vai seguir, vou voltar com tudo para o Paris para fazer uma grande temporada”, concluiu.

