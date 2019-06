Modelo esconde vídeo que será usado contra Neymar em “local seguro”

Um dia após se tornar representante de Najila Trindade Mendes de Souza, que acusa Neymar de estupro, o advogado Danilo Garcia de Andrade afirmou que não chegou a receber da modelo um vídeo de sete minutos que pode ser usado contra o jogador do Paris Saint-Germain, mas revelou que o material está sendo guardado em um “local seguro”.

O motivo da precaução em relação ao vídeo é a série de ameaças que Najila vem sofrendo. “Estou com muitos problemas emocionais, pressões. Minha vida está do avesso. Vão me matar e dizer que eu me suicidei, que estava mentindo e vida que segue. Mulheres continuarão a ser estupradas, violadas, violentadas e tratadas como lixo”, afirmou a modelo ao site BuzzFeed.

“Ela está a base de remédios, tem dificuldade para dormir e está com medo. A ameaça vem por telefone e, segundo ela, de pessoas poderosas. Ela disse que um advogado famoso em São Paulo teria ligado e ameaçado ela, dizendo que seria presa. Era um advogado criminalista”, reforçou Andrade em entrevista coletiva, mas não revelou o nome.

Na noite desta quinta-feira, o advogado esteve reunido com a delegada responsável pelo inquérito, Juliana Lopes Bussacos, e teve acesso a documentos usados pela investigação, entre eles um vídeo divulgado nas redes sociais na última quarta-feira. Nesta sexta-feira, pela manhã, Najila fará seu segundo depoimento após três intimações.

“Eu pedi para ela o vídeo. Ela me disse que não estava mais em posse dela, que ela traria esse vídeo porque está guardado em local seguro. Eu não era o advogado, acabei de ver o inquérito”, declarou Andrade, comentando o breve encontro que teve com a modelo após assumir a defesa.

