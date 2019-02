Marta estrela capa da Forbes entre as mulheres mais poderosas do Brasil

Marta é uma das mulheres mais poderosas do Brasil. A afirmação é da revista Forbes, que traz na capa de sua nova edição a atacante da Seleção Brasileira de futebol feminino e atleta do Orlando Pride, junto de outras expoentes em áreas diversas no país.

A reportagem foi compartilhada por Marta em suas redes sociais. “A matéria está ‘top’, galera!”, escreveu a atleta, eleita seis vezes como a melhor do planeta.

Na última terça-feira, Marta enganou seus fãs afirmando que iria se aposentar dos gramados. No dia seguinte, porém, foi revelado que se tratava apenas de uma parceria entre a craque a Netflix para a divulgação de uma nova série.

Cada irmão de #TheUmbrellaAcademy tem um número e uma habilidade extraordinária. O que eles não esperavam é que a Marta, esse ícone sem defeitos, seria a número 10 dessa família superpoderosa. Valeu, rainha! pic.twitter.com/9ggx9BJIwq — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) 20 de fevereiro de 2019

A capitã, que completou 33 anos de idade nesta terça-feira, é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira feminina, com 104 gols anotados, e a terceira que mais vestiu a amarelinha, com 102 partidas disputadas. Além disso, acaba de ser eleita melhor jogadora do mundo Fifa pela sexta vez na carreira.

Marta nasceu no município de Dois Riachos (AL), em 19 de fevereiro de 1986. Aos 33 anos de idade, acumula passagens por Santos, Umea IK, Los Angeles Sol, FC Gold Pride, Western New York Flash, Tyreso FF e FC Rosengard.