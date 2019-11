Jornal português coloca Jorge Jesus na mira da Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está interessada na sensação do Brasileirão, Jorge Jesus. Segundo informações do jornal português Record, a entidade máxima do futebol no Brasil quer se reunir antes do comandante decidir-se a respeito do seu futuro.

A data da reunião seria logo após o último compromisso do Flamengo na temporada, o Mundial de Clubes. A estreia na competição está prevista para o dia 17 de dezembro, terça-feira, às 15h30 (de Brasília). O adversário será o vencedor do confronto entre Al Hilal, da Arábia Saudita, ou Espérance, da Tunísia.

No entanto, a publicação deixa claro que Jorge Jesus, apesar de lisonjeado com a nominação, não vê com bons olhos a possibilidade de treinar a Seleção Brasileira. Isso porque, o comandante não gostaria de abandonar um clube para realizar um trabalho sazonal.

Diante disso, é certo que a CBF vai apresentar sua proposta, mas treinar apenas o Brasil não é um atrativo ao português.

