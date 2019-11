Jesus fala sobre o Palmeiras e revela torcida na final da Libertadores

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira, o atacante Gabriel Jesus comentou sobre o futebol brasileiro. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o jogador do Manchester City aponta que ainda acredita no Verdão no Campeonato Brasileiro. Já em relação à Libertadores, o camisa 9 da Seleção Brasileira revelou que vai torcer para o Flamengo contra o River Plate.

Mesmo acreditando no título do Palmeiras, Jesus reconhece a dificuldade:”Como jogador não jogo a toalha, como torcedor também não. São momentos diferentes de Palmeiras e Flamengo. O Flamengo vem vivendo um momento único que fez eles conseguirem a vaga na final da Libertadores. Estão a dez pontos na frente, faltam seis jogos. É muito difícil. Está muito difícil”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Palmeiras vem ganhando títulos nesses anos, investindo bastante, sempre vou respeitar os outros times, queria que o Palmeiras conquistasse, mas é o futebol. Flamengo vem jogando um futebol bonito, fazia tempo que não via um time jogando como o Flamengo”, completou o jogador.

Torcendo por tropeço do Flamengo no Brasileirão, Gabriel Jesus estará do lado do Rubro-Negro na Libertadores: “Sou brasileiro, quero que time brasileiro ganhe. Vou ficar feliz se eles ganharem, tenho muitos amigos lá”.

Com a Seleção Brasileira, Gabriel Jesus se prepara para os amistosos contra Argentina e Coréia do Sul, que ocorrem nos próximo dias 15 e 19, respectivamente.