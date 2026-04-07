Filho de Miranda lidera Seleção ao título de torneio sub-16

O zagueiro Lucas Miranda conquistou mais um título com a Seleção Brasileira sub-16. Desta vez, o defensor foi campeão do Torneio de Montaigu, na França, após a vitória por 1 a 0 sobre Portugal na decisão, competição reconhecida como o “Mundial” da categoria. Filho do ex-zagueiro Miranda, ídolo do São Paulo e do Atlético de Madrid, o jovem foi uma das principais referências da equipe comandada por Guilherme Dalla Déa. Capitão na final, Lucas ergueu a taça e simbolizou a liderança de uma campanha sólida do Brasil.
Convocado em cinco oportunidades, o defensor chegou ao seu segundo título com a camisa do Brasil nas categorias de base. Antes, já havia conquistado a Conmebol Liga Evolución Sub-15, equivalente ao Sul-Americano da categoria, reforçando uma trajetória em ascensão dentro da Seleção.
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Único atleta do São Paulo na campanha, Lucas foi titular em três dos quatro jogos da equipe no torneio. Além da final, o zagueiro começou jogando na estreia, no empate por 1 a 1 com a Costa do Marfim, e também na vitória por 3 a 0 sobre a França, resultado que garantiu a classificação à decisão. A campanha brasileira foi marcada pela consistência defensiva: a equipe terminou invicta, com apenas um gol sofrido em toda a competição e sem ser vazada nos confrontos contra França e Portugal.
“Ser campeão é algo que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava. Foram dias e noites de muito esforço e dedicação, e a gente venceu como uma família. Só tenho gratidão a todos os atletas, à comissão técnica e o privilégio de representar o Brasil”, afirmou o jovem de 16 anos.
Importância do torneio
Reconhecido como uma das principais vitrines do futebol de base mundial, o Torneio de Montaigu revelou ao longo dos anos nomes como Cristiano Ronaldo, Mbappé, Vinícius Júnior, Thierry Henry e Benzema. A conquista também marcou o retorno da Seleção à competição após quatro anos de ausência. Na última participação, em 2022, o título havia sido conquistado por uma geração liderada por Endrick.
“Todo mundo entrou muito focado na final e a gente conseguiu fazer um grande jogo. É um torneio muito importante, onde a gente aprende com outros estilos de jogo, e isso ajuda muito na nossa evolução. Estamos muito felizes com esse título”, afirmou o zagueiro.
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