Everton sente a coxa e gera preocupação para Seleção Brasileira

Um dos principais jogadores do futebol brasileiro atualmente, Everton gerou uma preocupação importante para os torcedores gremistas e o técnico Tite. Isso porque o atacante sentiu um desconforto na coxa direita aos 44 minutos do primeiro tempo no duelo entre Grêmio e Bahia pelo Campeonato Brasileiro e precisou ser substituído.

“Senti uma leve dor na posterior na hora da arrancada. Preferi sair para não agravar. Espero que não seja nada demais. Creio que vou precisar fazer exame para ver o que vai acontecer”, declarou o atleta ao canal Premiere.

Vale lembrar que Everton é o único atleta a atuar no futebol brasileiro convocado pelo técnico Tite para os amistosos diante da Arábia Saudita e Argentina deste mês de outubro. Com isso o atleta já desfalcaria o Tricolor Gaúcho pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, diante do líder da competição, o Palmeiras.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, Everton tentou uma arrancada pelo lado esquerdo do ataque e rapidamente já colocou a mão na coxa direita. Pouco tempo depois o atleta já pediu para ser substituído, dando lugar para o atacante Marinho. Fora do gramado, o atacante já rapidamente começou o tratamento do problema com uma bolsa de gelo no local.