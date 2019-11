Em jogo duro, Brasil vence Chile e avança às quartas do Mundial sub-17

Nesta quarta-feira, em partida realizada no Bezerrão, o Brasil venceu o Chile por 3 a 2 e garantiu vaga nas quartas de final do Mundial sub-17. Os gols da Seleção foram marcados por Kaio Jorge, duas vezes, e Diego Rosa, enquanto Cruz fez os dois tentos dos chilenos.

Classificado para as quartas, o Brasil agora aguarda a definição de seu adversário. A equipe enfrentará o vencedor do confronto entre Equador e Itália, que jogam nesta quinta-feira, às 16h30.

O Brasil começou superior na primeira etapa e pressionou os chilenos em busca do primeiro gol, que saiu logo aos sete minutos. Em falta frontal, Kaio Jorge bateu forte no canto do goleiro, que deu um passo para o outro lado, e a bola foi às redes.

O Chile deixou tudo igual aos 24, em bela jogada individual de Cruz. O meia passou por Diego Rosa e finalizou com categoria no canto direito. Pouco depois, os chilenos viraram um jogo em bobeada da zaga brasileira. Após lançamento da defesa, Cruz dominou sozinho na área e tirou do goleiro para marcar o segundo da equipe.

Pressionando o adversário em busca do empate, a Seleção chegou ao segundo gol nos acréscimos do primeiro tempo. Patryck finalizou, parou em defesa do goleiro e na, sobra, Kaio Jorge foi derrubado. O atacante bateu no canto direito e deixou tudo igual no placar.

Melhor no segundo tempo, o Brasil partiu em busca da virada e obteve sucesso. Depois de cruzamento rebatido pela zaga chilena, Diego Rosa pegou o rebote de fora da área e acertou um belo chute no ângulo esquerdo para garantir a vitória da Seleção.